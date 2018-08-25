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’ta sı: 2 ölü, 6 yaralı

’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen sında 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018 00:26

, Ulubey – Eşme karayolu arasında bulunan İnay köyü mevkiinde saat 21:00 sıralarında meydana geldi. Eşme'den Ulubey yönüne seyir halinde olan Mehmet Aydın idaresindeki 64 EP 883 plakalı araç ile karşı yönden gelen idaresindeki 64 NA 617 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken otomobil sürücülerinden Mehmet Aydın (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan torunu Mehmet (13) ve gelini Sevil Aydın (34) yaralı olarak kurtarıldı.


Diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Gülhan Altuğ (43) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Mustafa İpek (49), Şanize İpek (48), Sefer Can İpek (23) ve Kadir Altuğ (22) yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.


Kaza nedeniyle Ulubey – Eşme karayolu geçici olarak trafiğe kapanırken, araçların yoldan çekilmesinin ardından yeniden normale döndü. Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Uşak’ta trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı
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