Alevler 9 işyerini kül etti

Konya Merkez Karatay ilçesinde bulunan Marangozlar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın
da 9 işyeri kül oldu. Önceki gün akşam saatlerinde Ömer Faruk Duran ve Osman Sertkaya'ya ait palet atölyesinde çıkan yangının ilk belirlemelere göre, forkliftin patlama
sı sonucu çıktığı belirtildi. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile bazı fabrikalara ait yaklaşık 100 araç ve 200 personelle müdahale edilen yangında 9 işyeri kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 5 kişi, yapılan tedavi sonucu taburcu oldu. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 100 milyonun üzerinde zarar olduğu belirtilirken, kesin hasar tespiti AFAD
tarafından yapılacak inceleme sonucu belirlenecek. İtfaiye ekipleri, yangının forkliftin patlaması sonucu çıkıp, çıkmadığını araştırmaya başladı. Sivas alev alev Sivas
'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde dün akşam saatlerinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçrayarak büyüdü. Koyulhisar Belediyesi ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekipler yangını söndürmede yetersiz kalınca çevre ilçelerden de takviye istendi. Yangın Koçali Mahallesi'ne doğru ilerlerken, birkaç eve de sıçradığı öğrenildi. Söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Tarım
ve Orman Bakanlığı
artan orman yangınlarına karşı önlemlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda orman yangınlarıyla mücadele hizmetleri için kiralanan hava araçlarına 146 milyon lira ödeme yapılacak. Yine yıl sonunda 40 bin 632 hektar alanın ağaçlandırılması ve 81 bin 50 hektar toprağın muhafaza edilmesi sağlanacak