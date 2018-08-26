Anne-babanın kazada ölümü yıktı

Tekirdağ
'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. TEM Otoyolu üzerinden Edirne istikametine giden Kadir Akan'ın kullandığı hafif ticari araç, yolun Çorlu bölümünde arıza yaptı. Aracın önünden duman yükseldiğini fark eden sürücü Akan, emniyet şeridine park ederek, yardım çağırdı. EMNİYET ŞERİDİNDE ÇARPTILAR
Bu sırada aynı istikamete seyir halinde bulunan A.A.D. yönetimindeki otomobil, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki Birgül Akan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Recep Akan, Hilal Akan, Mehmet Metin Dikmen, Nilgün Dikmen ve Zeynep Dikmen olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy devlet hastanelerine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Recep Akan, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ve jandarmanın incelemesinin ardından olay yerinde yaşamını yitiren Birgül Akan'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Akan çiftinin ölüm haberini alan oğulları uzun süre annababasının cansız bedenleri önünde göz yaşı döktü. UÇURUMA YUVARLANDI: 1 ÖLÜ
Zonguldak Çaycuma'da otomobili uçuruma yuvarlandı. Kazada Mehmet Uğur (37) ters dönen aracın altında kalarak öldü. Otomobilden çıkarılan 2 kişinin olay yerinden kaçması dikkat çekti. Jandarma 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde devrilen sepetli motosikletteki Burak Kozdere (6) öldü, 2 kişi de yaralandı.