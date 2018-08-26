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Annenin dramı

’da 3 yaşındaki oğlunun balkondan düştüğünü gören Nigar Karakaya peşinden atladı. Çocuk öldü, anne ağır yaralı

TUNA ÇAM
TUNA ÇAM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Annenin dramı
'nın merkez Yıldırım ilçesinde 3 yaşındaki oğlunun beşinci kattan düştüğünü gören kadın, camdan aşağı atladı. Olayda küçük çocuk yaşamını yitirdi, annesi ağır yaralandı. Annesi Nigar Karakaya (36) ile bayram ziyareti için Emirsultan Mahallesi'ndeki anneannesinin evine giden Abdulvahap Karakaya, apartmanın beşinci katındaki dairenin yatak odasında oynarken pencereden arka bahçeye düştü. Oğlunun düştüğünü görüp sinir krizi geçiren Nigar Karakaya, evin ön taraftaki camından aşağı atladı. Karakaya, apartmanın önünde park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan anne ile oğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, anne Nigar Karakaya'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.
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Annenin dramı
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