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Düğünde maganda kurşunu elektrik tellerini kopardı: 6 yaralı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Düğünde maganda kurşunu elektrik tellerini kopardı: 6 yaralı
'te düğünde ateşlenen silahlardan dolayı kopan yüksek gerilim kabloları kalabalığın üzerine düştü; 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kurtalan ilçesinde Kayabağlar Beldesi'nde düzenlenen düğünde bazı kişiler uzun namlulu silahlar ve tabancalarla havaya ateş açtı. Ateşlenen silahlardan çıkan mermiler, düğün alanının üzerinden geçen yüksek gerilim hattı kablolarına isabet etti. Kopan kablolar kalabalığın üzerine düştü. Elektrik akımına kapılan 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si Siirt Devlet Hastanesi'ne 4'ü Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören yaralıları hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.
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Düğünde maganda kurşunu elektrik tellerini kopardı: 6 yaralı
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