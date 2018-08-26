Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kazak turizmci otomobilde ölü bulundu

Kazak ci otomobilde ölü bulundu

'da, Kazak ci Takhir Sultanov (38), otomobilde ölü bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018 17:40 Güncelleme Tarihi: 26.8.2018 18:05
Kazak turizmci otomobilde ölü bulundu

Olay, saat 15.00 sıralarında Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi 1006 Sokak üzerinde meydana geldi. Kundu Bölgesi'ndeki bir otelin personeli, park halindeki 07 KP 819 plakalı otomobilde dün akşamdan bu yana hareketsiz yatan kişiyi kontrol etmek istedi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Direksiyon koltuğundaki kişinin yanıt vermemesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. 112 ekibi, Kemer ilçesinde turizmle uğraşan Kazak Takhir Sultanov'un öldüğünü belirledi. Takhir Sultanov'un cansız bedeni, incelemenin ardından morga götürüldü.

Konyaaltı ilçesinde oturan 1 çocuk babası Takhir Sultanov'un ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Son dakika: TEM'de feci kaza: 8 yaralı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazak turizmci otomobilde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN