Konya’da iki kaza peş peşe

Konya
-Adana karayolunda 5 kilometre aralıklarla meydana gelen iki farklı trafik kaza
sında 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. İlk kaza, Karatay İlçesine bağlı Konya-Karapınar karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Yarma Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Niğde'den Akşehir'e akrabalarını ziyaret etmek için yola çıkan Abdullah Deniz (48) idaresindeki minibüs, refüje çarparak devrildi. Araçta bulunan Özden (72) ve eşi Hasan Saban (93), olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. 5 kilometre aralıkta yaşanan diğer kazada ise Bayram tatili için gittikleri Gaziantep'ten Aydın'a dönmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu İlmihan Kayahan yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçtaki Binnet (68) ve Nafiye Kayahan (66) yaşamını yitirdi. Sürücü İlmihan Kayahan ile otomobilde bulunan Hüseyin Kayahan ve Buse Yazdıç yaralandı.
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobilin mezarlık duvarına çarpması sonucu Gülbade Çetin öldü, 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kaza
sında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 8 GÜNDE 132 ÖLÜ, 784 YARALI
Kurban Bayramı tatilinin 8'inci gününde farklı illerde meydana gelen trafik kazalarında 20 kişi yaşamını yitirdi, 113 kişi yaralandı. Bayram tatili süresince yurt genelindeki 8 günde kazalarda ölenler 132'ye, yaralı sayısı 784'e ulaştı.