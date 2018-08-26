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Minik Furkan da maganda kurbanı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
'ta bir düğünde uzman çavuşun havaya ateş etmesi sonucu hayatını kaybeden babaanneden sonra torunu da öldü. Olay, perşembe günü Göksun ilçesi Büyükkızılcık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir düğünde Uzman Çavuş Sinan G, tabancasıyla havaya ateş açtı. Kurşunlar Hüsne Kurt ile kucağındaki torunu Furkan Arman Kurt'a (1) isabet etti. Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan babaanne hayatını kaybetmişti. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilen torun Furkan Arman da, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Sinan G. tutuklandı.
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Minik Furkan da maganda kurbanı
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