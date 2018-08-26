Minik Furkan da maganda kurbanı

Kahramanmaraş
'ta bir düğünde uzman çavuşun havaya ateş etmesi sonucu hayatını kaybeden babaanneden sonra torunu da öldü. Olay, perşembe günü Göksun ilçesi Büyükkızılcık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir düğünde Uzman Çavuş Sinan G, tabancasıyla havaya ateş açtı. Kurşunlar Hüsne Kurt ile kucağındaki torunu Furkan Arman Kurt'a (1) isabet etti. Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
babaanne hayatını kaybetmişti. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilen
torun Furkan Arman da, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Antalya
İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Sinan G. tutuklandı.