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Mirasından men ettiği kızı, ölümü sonrası dava açtı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Mirasından men ettiği kızı, ölümü sonrası dava açtı
İşadamı 'ın kızları Victoria Yasemin Uras ve Nilüfer Uras, babalarının akıl sağlığı yerinde olmadığı iddiasıyla Uras'ın vesayet altına alınması için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açmıştı. Dava kapsamında geçtiğimiz aylarda İstanbul Adliyesi'ne tekerlekli sandalye ile gelen ve mahkemede ifade veren Atilla Uras, "Aklım yerinde, sağım, kafam, beynim çalışıyor. Vasi atanmasını istemiyorum" demişti. Atilla Uras daha sonra iki kızına tazminat davası açmıştı. Uras'ın ölümünden önceki son hamlesi, iki kızını da mirastan men etmek olmuştu. 26 Haziran'da yaşamını yitiren Uras'ın kızı Yasemin Uras, mirasını alabilmek için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Uras, babasının sağlığında açtığı davanın reddine ve mirasın kendisine verilmesini istedi.
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Mirasından men ettiği kızı, ölümü sonrası dava açtı
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