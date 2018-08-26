Son 40 km’ye dikkat!

Kurban Bayramı
tatiline gidenlerin dönüşü devam ediyor. TEM
Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli
kesimi İstanbul
istikametinde yoğunluk yaşandı. Çanakkale
'de tatilciler, feribot iskelesinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. İstanbul'un Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda da yoğunluk vardı. Trafik yoğunluğunun bugün de devam etmesi bekleniyor. Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonunda evlerine dönecek sürücüleri, yolculuğun son 30-40 kilometresinde sık görülen dikkat dağınıklığı konusunda uyardı. Memiş "Yola çıkan sürücülerimiz genelde varacakları yerlere 30-40 kilometre kala yorgunluktan ve kavuşmanın heyecanıyla dikkatlerini kaybediyorlar. Bu bakımdan son 30-40 kilometrede daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Zorunlu olmadıkça gece yolculuğuna çıkmayın. Mutlaka uykunuzu almış olun" dedi.