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... 'te düğünde ateşlenen silahlar yüksek gerilim hattına isabet etti

haberi... 'in Kurtalan ilçesinde bir düğünde silahların ateşlenmesi sonucu kopan yüksek gerilim hattı kabloları kalabalığın üzerine düştü. Elektrik akımına kapılan 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si Siirt Devlet Hastanesine 4'ü Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018 22:43 Güncelleme Tarihi: 26.8.2018 02:04
Son dakika... Siirt'te düğünde ateşlenen silahlar yüksek gerilim hattına isabet etti

'te düğünde ateşlenen silahlardan dolayı kopan yüksek gerilim kabloları kalabalığın üzerine düştü; 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtalan ilçesinde Kayabağlar Beldesinde düzenlenen düğünde bazı kişiler uzun namlulu silahlar ve tabancalarla havaya ateş açtı. Ateşlenen silahlardan çıkan mermiler, düğün alanının üzerinden geçen yüksek gerilim hattı kablolarına isabet etti. Kopan kablolar kalabalığın üzerine düştü.

Elektrik akımına kapılan 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si Siirt Devlet Hastanesine 4'ü Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Son dakika... Siirt'te düğünde ateşlenen silahlar yüksek gerilim hattına isabet etti
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