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Taksici, müşterisini yağmadan ağır cezalık

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Taksici, müşterisini yağmadan ağır cezalık
'daki Bayrampaşa Otogarı'ndan taksiye binerek Şişhane Metro İstasyonu'na giden Irak uyruklu Peshwar K.'den taksici Fırat D., iddiaya göre 400 lira fazla taksi ücreti istedi. Parayı vermek istemeyen mağdur yolcuyu taksisinden indirmeyerek parayı zorla alan taksici hakkında dava açıldı. Peshwar K.'nın, taksinin videosunu çektiği ve hemen şikayette bulunduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Peshwar K.'nın Türkiye'de yaşadığı ve ücretlerden bilgisi olduğu vurgulandı.
Taksici Fırat D. hakkında 'Başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma' ve 'Hakaret' suçları kapsamında ceza istendi. Taksici ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.
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Taksici, müşterisini yağmadan ağır cezalık
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