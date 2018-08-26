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’nın gösterisi nefes kesti

Zafer Haftası'nın 96. yıldönümü kutlamaları kapsamında 'da gösterişi uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi nefes kesen bir gösteriye imza attı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018 19:37 Güncelleme Tarihi: 26.8.2018 19:39
Türk Yıldızları’nın gösterisi nefes kesti

semalarında gösteri yapan 'nı izlemek isteyen vatandaşlar için valilik önünden ücretsiz seferler düzenlendi. Havalimanından kalkan uçaklar yaklaşık 45 dakika boyunca gökyüzünde birbirinden zor hareketler gerçekleştirdi. Binlerce kişi Türk Yıldızları'nın unutulmaz gösterisini ilgiyle izledi.


7 uçağın yaptığı 20 ayrı akrobasi hareketi izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Vatandaşlar Türk Yıldızları'nın gösterisini cep telefonları ve kameralarla kaydetti. Gösteriyi eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile askeri erkan takip etti. Türk Yıldızlarının şehitler anısına gökyüzünde çizdiği kalp ise uzun süre alkışlandı.
Vatandaşlar gösteriyi beğendiklerini, göğüslerinin kabardığını ve Türk Yıldızları ile gurur duyduklarını belirtti. Gösteri sonunda Türk Yıldızları yer ekibi vatandaşlara bol bol imza dağıtarak fotoğraf çektirdi.
Vatandaşlar ise gösteriden son derece memnun kaldıklarını belirterek gurur duyduklarını ifade etti.

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Türk Yıldızları’nın gösterisi nefes kesti
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