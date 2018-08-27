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2018 yılı tarihlerinde değişiklik yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2018 yılı tarihlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 08:47
2018 yılı PMYO ön başvuru tarihlerinde değişiklik yapıldı

EGM'den yapılan açıklamada, 2018 yılı işlemlerinin 13-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacağı ve 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 260.000 ham taban puan almış olanların başvuru yapabileceği daha önce duyurulduğu hatırlatılarak, "Ancak ön başvuru tarihleri arasında Kurban Bayramı tatili olması sebebi ile bankalarda başvuru ücreti yatırma işlemlerinde sıkıntılar yaşanması ve ön başvuru tarihlerinin uzatılması için yoğun talep olmasından dolayı ön başvuru ve ücret yatırma işlemleri 31 Ağustos 2018 tarihi saat 23.00'ye kadar uzatılmıştır" denildi.

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2018 yılı PMYO ön başvuru tarihlerinde değişiklik yapıldı
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