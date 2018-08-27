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45 yaşındaki adam evinin tuvaletinde ölü bulundu

'in Buca ilçesinde, Enis Ayyıldız (45), yalnız yaşadığı evinin tuvaletinde ölü bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 16:08 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 16:10
45 yaşındaki adam evinin tuvaletinde ölü bulundu

Demir doğrama atölyesi sahibi Enis Ayyıldız işe gitmeyince, çalışanları durumu yakınlarına haber verdi. Bugün saat 13.30 sıralarında Adatepe Mahallesi 3 Sokak'taki eve gelen Ayyıldız'ın ağabeyi, polis ekipleriyle birlikte çilingir yardımıyla içeri girdi. Ayyıldız, evin tuvaletinde hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayyıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

DARP YA DA YARA İZİ YOK

Ayyıldız'ın vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmazken, cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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45 yaşındaki adam evinin tuvaletinde ölü bulundu
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