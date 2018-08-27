7 kıtaya ayak basan en genç türk

Antarktika'yı da ziyaret ederek tüm kıtalara ayak basan en genç Türk unvanını elde eden Barkın Özdemir'in (23) Antarktika'da penguenlerle çektirdiği fotoğraflar sosyal paylaşım sitesi Instagram'da binlerce beğeni alıyor. Özdemir, üniversite öğrenimi sırasında biriktirdiği öğrenim kredisiyle seyahat etmeye başladığını, dünyada ayak basmadığı tek kıta olan Antarktika'ya da gitmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kitlesel fonlama yöntemiyle kendisine hayal ortakları bularak Antarktika'yı gezdiğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti: "Ülkemizde çok yaygın olmasa da kitlesel fonlama yöntemini denemeye karar verdim. 20 bin TL'lik fonu 60 gün bağışlama için açtım. Fonu açarken 3 ana hedefe odaklandım. Birincisi, 22 yaşında sıradan bir üniversite öğrencisinin kendi fırsatlarını yaratıp dünyayı gezebildiğini ve bunu isteyen, hayal eden herkesin yapabileceğini en uç örnek ile göstermek. İkincisi, küresel ısınma konusunda farkındalık yaratmak. Üçüncü hedefim de seyahatlerim boyunca 6 kıtayı gezme şansı buldum. Sırada bir tek Antarktika kıtası kalmıştı. Bu kıtaya da ayak basarsam bütün kıtalara ayak basmış en genç Türk unvanını kazanacaktım. 27 günde 21 bin TL elde ettik. Kimisi 20 lira verdi kimisi 5 bin lira... Miktar önemli değildi, onlar artık bir hayal ortağı olmuştu." Özdemir, Antarktika'daki South Georgia adasını çok özel bulduğunu ifade ederek, adanın dünyanın en büyük penguen kolonilerinden birine ev sahipliği yaptığını kaydetti. Toplam 52 ülke gezdiğini, Antarktika'yı bu liste dışında tuttuğunu aktaran Özdemir, "Asla diye bir şey yok. Eğer gerçekten bir şeyi çok isterseniz yapabilirsiniz ve bu yolda gerçekten çok fedakâr olmak gerekiyor. Maddi, manevi çok büyük sınavlardan geçiyorsunuz ve en önemlisi de kendinizi gerçekten hazır hissettiğiniz anda bu hedefi gerçekleştirmeye adım atın" ifadelerini kullandı. İşletme Bölümü son sınıfta okuyan Özdemir şu anda Londra'da bir Start- Up firmasında staj yaptığını belirtti.

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