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Bu hamburgeri yiyen vazgeçemiyor!

'in ilçesinde bir girişimci tarafından içine Afyonkarahisar'da yapılan Osmanlı sucuğu, kaşar peyniri, salça, domates ve marul konularak üretilen "Osmanlı hamburgeri", tatilciler tarafından beğeniyle tüketiliyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 11:54
Bu hamburgeri yiyen vazgeçemiyor!

'in ilçesindeki dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları'nda işletmecilik yapan Behiç Babadostu'nun Afyonkarahisar'da yapılan Osmanlı sucuğundan ürettiği "Osmanlı hamburgeri", tatilciler tarafından ilgi görüyor.

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Bu hamburgeri yiyen vazgeçemiyor!
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