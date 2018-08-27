Bu hamburgeri yiyen vazgeçemiyor!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir girişimci tarafından içine Afyonkarahisar'da yapılan Osmanlı sucuğu, kaşar peyniri, salça, domates ve marul konularak üretilen "Osmanlı hamburgeri", tatilciler tarafından beğeniyle tüketiliyor.
Giriş Tarihi: 27.8.2018 11:51Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 11:54
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları'nda işletmecilik yapan Behiç Babadostu'nun Afyonkarahisar'da yapılan Osmanlı sucuğundan ürettiği "Osmanlı hamburgeri", tatilciler tarafından ilgi görüyor.