Doktor anne ile lise öğrencisi oğlu ölü bulundu

ANNESI VE KARDEŞINI ÖLDÜRDÜ
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde de Sami Soylu, aralarında daha önceden husumet bulunan annesi Hasret Soylu (86) ile kardeşi Feramuz Soylu'yu (43) evlerinin önünde av tüfeğiyle vurdu. Hastaneye kaldırılan anne ile oğlu hayatını kaybederken Sami Soylu ise olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
ARAZI KAVGASI KANLI BITTI: 4 ÖLÜ
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu. Ramazan Şahin, amcaları Şeyh Müslüm (62) ve Şeyho Şahin (65) ile halası Narin (25) ve yengesi Emine Şahin'i (60) tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan Ramazan Şahin'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Kastamonu Tosya'da da bir kahvehanede, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup araında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Mehmet Karaoğlu ve Murat Pehlivan hayatını kaybetti.