Doktor anne ile lise öğrencisi oğlu ölü bulundu

Antalya LYA'NIN, Aksu ilçesinde Doktor Gülşen Bulut (58) ve oğlu Uğur Bulut (17), yazlık olarak kullandıkları evde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu. Manavgat Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Gülşen Bulut ile oğlu lise öğrencisi Uğur Bulut' a ulaşamayan M.B., komşularını arayarak yardım istedi. Açık pencereden içeri giren komşular, bir odada Gülşen Bulut'u bir başka odada ise Uğur Bulut'un cansız bedenini buldu. İlk incelemede, anne Gülşen Bulut'un vücuduna isabet eden 3 av tüfeği mermisiyle, Uğur Bulut'un ise kafasına isabet eden tek mermi ile yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin, Gülşen Bulut'un oğlu Uğur Bulut tarafından öldürüldüğü, Uğur Bulut'un cinayetin ardından intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenili.

ANNESI VE KARDEŞINI ÖLDÜRDÜ

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde de Sami Soylu, aralarında daha önceden husumet bulunan annesi Hasret Soylu (86) ile kardeşi Feramuz Soylu'yu (43) evlerinin önünde av tüfeğiyle vurdu. Hastaneye kaldırılan anne ile oğlu hayatını kaybederken Sami Soylu ise olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ARAZI KAVGASI KANLI BITTI: 4 ÖLÜ

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu. Ramazan Şahin, amcaları Şeyh Müslüm (62) ve Şeyho Şahin (65) ile halası Narin (25) ve yengesi Emine Şahin'i (60) tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan Ramazan Şahin'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Kastamonu Tosya'da da bir kahvehanede, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup araında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Mehmet Karaoğlu ve Murat Pehlivan hayatını kaybetti.