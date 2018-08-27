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Engelli Barış 6 kişiye umut oldu

ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018
Engelli Barış 6 kişiye umut oldu
'nde? engelli olan ve havale geçirince kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Bakan'ın (26) organları bağışlandı. Engelli olan çocuklarına 26 yıl boyunca bebek gibi bakan anne babanın büyük bir duyarlılıkla bu kararı alması sonrası Barış Anıl'ın organları 6 kişiye hayat verdi. Anne Serpil Bakan, "26 yıl boyunca ona bebek gibi baktım, koynumda yatırdım. Hiç yanımdan ayırmadım yavrum nöbet geçirir, ben de yanında olamam diye... Yaşarken yemeğini bile tek başına yiyemedi ama ölürken 6 kişiye can oldu. Oğlumla gurur duyuyorum" dedi
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Engelli Barış 6 kişiye umut oldu
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