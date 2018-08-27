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etmek için nehre atlayan kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı

etmek için nehre atlayan kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı Kurtarılan kadın sedye gelene kadar polisin elini bırakmadı

Giriş Tarihi: 27.8.2018 08:28 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 08:28
İntihar etmek için nehre atlayan kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı

'da canına kıymak için Seyhan Nehrine atlayan kadın bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Kadın daha sonra ambulans gelene kadar bir polisin elini sıkı sıkı tutması dikkat çekti.

Olay, Seyhan Nehri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Esmer Mihmat, bir anda suyun içerisine atladı. Durumu gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kadının suda olduğunu gören vatandaş nehrin içerisine atladı.

İsmi öğrenilemeyen vatandaş suda yaşam savaşı veren Mihmat'ı kurtardı. Ölümden son anda dönen Mihmat, ambulans gelene kadar bir polisin elini sıkı sıkı tuttu. Daha sonra Mihmat tedavisi yapılmak üzere Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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İntihar etmek için nehre atlayan kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı
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