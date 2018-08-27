İntihar etmek için nehre atlayan kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Adana'da canına kıymak için Seyhan Nehrine atlayan kadın bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Kadın daha sonra ambulans gelene kadar bir polisin elini sıkı sıkı tutması dikkat çekti.

Olay, Seyhan Nehri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Esmer Mihmat, bir anda suyun içerisine atladı. Durumu gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kadının suda olduğunu gören vatandaş nehrin içerisine atladı.

İsmi öğrenilemeyen vatandaş suda yaşam savaşı veren Mihmat'ı kurtardı. Ölümden son anda dönen Mihmat, ambulans gelene kadar bir polisin elini sıkı sıkı tuttu. Daha sonra Mihmat tedavisi yapılmak üzere Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.