Kalbindeki deliği 80’inde öğrendi

Küçük yaşta babasını kaybeden ve 5 kardeşin en büyüğü olarak çalışmak zorunda olduğu için okula gidemeyen Hasan Örnek okuma yazmayı askerde öğrendi. Kendisi okuyamayan ancak kardeşlerini okutan Hasan Örnek, 12 yıldır İHH aracılığıyla Filistin 'de her yıl bir çocuğun okumasını sağlıyor. Malatya 'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde yaşayan Hasan dede geçtiğimiz günlerde yorgunluk ve nefes darlığı şikâyetiyle başvurduğu hastanede doğuştan kalbinde delik olduğunu öğrendi. Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan 8 çocuk babası, 80 yaşındaki Hasan Örnek "Bu kalp ne acılar, ne kederler gördü, bir gün olsun teklemedi. Allah'a şükürler olsun. Turp gibiyim. Ben yokluktan okuyamadım. Ben çalıştım kardeşlerimi okuttum. Şimdi bahçecilik hayvancılık yapıyorum. Çok zengin değilim ama şükürler olsun maddi durumum iyi olduğu için 12 yıldır Filistin'de her yıl bir çocuğun okumasını üstleniyorum. Oradaki zulmü görüyoruz. O insanlar çok eziyet çekiyor. Allah ömür verdiği sürece her yıl Filistinli bir çocuğun okumasını karşılayacağım" dedi. Örnek, çocuklarına kendisi vefat ettikten sonra da Filistinli çocukları okutmayı vasiyet ettiğini anlattı.