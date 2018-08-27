Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kaplumbağalar denizle buluştu

Kaplumbağalar denizle buluştu

’da tedavileri tamamlanan 3 yetişkin ve 1 yeşil deniz kaplumbağası ile 50 yavru denize bırakıldı

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Kaplumbağalar denizle buluştu

'nın Ortaca ilçesindeki, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve 'nde () tedavileri tamamlanan 3 yetişkin ve 1 yeşil deniz kaplumbağası, denize bırakıldı. İztuzu sahilinde düzenlenen törende görevliler tarafından kumsala getirilen deniz kaplumbağalarını yerli ve yabancı ler ilgiyle izledi. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği törende, DEKAMER'de tedavisi tamamlanan "Selda", "Aybüke", "Alya" ve "Uğur" isimli 4 kaplumbağa ile 50 yavru caretta caretta da denize bırakıldı. Denize bırakılan kaplumbağaların suyla buluşma anını turistler ve plajda bulunanlar cep telefonlarıyla kaydetti. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, kurtardıkları kaplumbağaların doğaya, türün tanıtımına ve popülasyonuna önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaplumbağalar denizle buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN