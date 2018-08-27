Kaplumbağalar denizle buluştu

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 3 yetişkin caretta caretta ve 1 yeşil deniz kaplumbağası, denize bırakıldı. İztuzu sahilinde düzenlenen törende görevliler tarafından kumsala getirilen deniz kaplumbağalarını yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği törende, DEKAMER'de tedavisi tamamlanan "Selda", "Aybüke", "Alya" ve "Uğur" isimli 4 kaplumbağa ile 50 yavru caretta caretta da denize bırakıldı. Denize bırakılan kaplumbağaların suyla buluşma anını turistler ve plajda bulunanlar cep telefonlarıyla kaydetti. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, kurtardıkları kaplumbağaların doğaya, türün tanıtımına ve popülasyonuna önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

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