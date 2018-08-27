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'den uyarısı! lar geliyor... Bugün hava durumu nasıl?

'den uyarısı geldi. 9 günlük Kurban bayramı tatili ülkemizin bir çok yerinde güzel ve sıcak hava ortamında geçti. Meteorolojinin internet sitesinden yapılan açıklamada sağanak yağışların yaşanacağı belirtildi. 3 gün sürecek olan kuvvetli ve sağanak yağışlar için vatandaşlar uyarıldı.

Giriş Tarihi: 27.8.2018 08:27 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 08:29
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Sağanak yağışlar geliyor... Bugün hava durumu nasıl?

Ağustos ayının bitmesiyle birlikte yağışlı havalar etkisini göstermeye başlayacak. Kurban bayramında sıcak olan hava yerini bugünden itibaren a bırakacak. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Bolu, Düzce, Konya'nın batı kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Havı sıcaklığı iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

3 GÜN SÜRECEK

Başta İstanbul olmak üzere Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde 3 gün boyunca sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Sağanak yağışlar geliyor... Bugün hava durumu nasıl?
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