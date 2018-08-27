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Motosikletli maganda yakalandı!

Çamlıca Tüneli, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda başına kask bile takmadan arkasındaki sevgilisiyle trafikte metrelerce motosikletle tek teker üstünde giderek terör estiren maganda, sivil trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Ehliyetine el konulan magandaya para cezası kesildi

Giriş Tarihi: 27.8.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 10:52
Motosikletli maganda yakalandı!

'da Çamlıca Tüneli, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir motosikletli maganda, başına kask bile takmadan arkasındaki sevgilisiyle beraber akan trafikte motosikletle metrelerce tek teker üstünde gitmişti. Yollarda adeta terör estiren maganda hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atmış, o anları da sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntülerin medyada yer almasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti.

SİVİL TRAFİK EKİPLERİ MAGANDAYI İŞ YERİNDE YAKALADI

Görüntüleri inceleyen ekipler, titiz çalışmaları sonucu magandanın kullandığı motosikletin plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan ekipler yaptıkları çalışma sonucunda magandanın Birkan S. (19) olduğunu belirledi. Magandanın Üsküdar'da olduğunu da tespit eden ekipler, dün akşam saatlerinde çalıştığı iş yerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

EHLİYETİNE EL KONULARAK PARA CEZASI KESİLDİ

Gözaltına alınmasının ardından şubeye götürülen magandaya, "trafiği tehlikeye düşürmek" ve "tehlikeli şekilde araç kullanmak" suçlarından toplamda 216 lira para cezası kesilerek ehliyetine de el konuldu. İşlemleri tamamlanan şahıs, adli işlemleri yapılmak üzere Üsküdar Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ne sevk edildi.

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Motosikletli maganda yakalandı!
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