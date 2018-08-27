Okullar ne zaman açılacak? - MEB 2018 yaz tatili ne zaman bitiyor?

Veli ve öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre daha erken yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak. Yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? İşte 2018-2019 eğitim öğretim yılına ilişkin o detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek.

Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

MEB'DEN OKUL ÖNCESİ UYUM EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar ne zaman açılacak? sorusuna yanıt vererek şu açıklamayı yaptı:

''Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak."