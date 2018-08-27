Olmasa Mektubun kimin şarkısıdır? Yeni Türkü solisti kimdir? - İpucu sorusu

Olmasa Mektubun şarkısı bugün ipucu sorusu olarak bilgi yarışmasında sorulacak. Olmasa Mektubun şarkısına ilişkin ipucunun paylaşılmasının ardından, sorunun cevabı hakkında araştırmalarını yapan bireyler şarkını kime ait olduğunu ve sözlerini merak ediyor. Peki, Olmasa Mektubun şarkısı kimindir?

OLMASA MEKTUBUN ŞARKISI KİMİNDİR?

Olmasa Mektubun şarkısı Yeni Türkü grubuna aittir.

OLMASA MEKTUBUN SÖZLERİ

Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa

Kim inanır senle ayrıldığımıza

Sanma unutulur, kalp ağrısı zamanla

Her şeyi unutarak yaşanır sanma



Neydi bir arada tutan şey ikimizi

Birleştiren neydi ellerimizi

Bırak bana anlatma imkansız sevgimizi

Sevmek birçok şeyi göze almaktır

Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa

Kim inanır senle ayrıldığımıza



Baksana geçmişe ne çok anıyla yüklü

Nerede o taverna, nerede sinema

Harcanmış zamanlar yeniden yaşanmaz ki

Geç kaldıktan sonra arama boşa



Neydi bir arada tutan şey ikimizi

Birleştiren neydi ellerimizi

Bırak bana anlatma imkansız sevgimizi

Sevmek birçok şeyi göze almaktır

Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa

Kim inanır senle ayrıldığımıza

YENİ TÜRKÜ'NÜN SOLİSTİ KİMDİR?

Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu'dur.

DERYA KÖROĞLU HAKKINDA

1955 yılında İstanbul'da doğan Derya Köroğlu'nun tam adı Derya Mustafa Köroğlu'dur. Derya Köroğlu, 1977 yılında kurulduğundan bu yana solistliğini yapıyor. İlkokulu Ankara Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde ve liseyi Ankara Fen Lisesi'nde tamamladı. 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 1983 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

1984 yılına kadar Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde asistan olarak çalıştı. 1985 yılında İstanbul'a yerleşti ve bilgisayar yazılım sektöründe Teleteknik ve TESS şirketlerinin yazılım yöneticiliğini yaptı. 1995 yılına kadar AnaBritannica, Temel Britannica ansiklopedileri ve İletişim Yayınları için çeşitli veri tabanı uygulamaları yazdı.

Ortaokul yıllarında başladığı müzik hayatı lise ve üniversite yıllarında da sürdü. 1977 yılında Selim Atakan ve Zerrin Atakan ile kurdukları Yeni Türkü grubu bünyesinde çıkan Buğdayın Türküsü adlı ilk albümleri yanı sıra daha sonraki Yeni Türkü albümlerinde solo vokal, gitar, bağlama ve vurmalı çalgılar gibi sazlarda yer aldı. Grubun bestelerinin büyük bir bölümünde imzası vardır.

1996 ve 2001 yılları arasında çeşitli yapımlarda müzik prodüktörlüğü yaptı ve bir müzik stüdyosu kurdu. Yeni Türkü dışında, özellikle belgesel ve dizi film müzikleri yaptı. 1997'de bu çalışmalardan oluşan etnik-New Age müzik tarzındaki enstrümantal parçalar, Musikarium adlı albümünde yayınlandı.

Derya Köroğlu, beş yıl süren ilk evliliğini Yeni Türkü şarkılarının birçoğunun söz yazarı olan Meral Özbek ile yapmıştır. İkinci eşi Sibel Erülgen ile evliliği dokuz yıl sürmüştür. 2009 yılında tiyatrocu Ayşe Özgürkaya ile evlenmiştir. Bir erkek çocuk babasıdır.