On Numara çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 27 Ağustos MPİ On Numara sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara sonuçları sonuçları her Pazartesi akşamı çekilerek açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta 837. kez gerçekleştirilen On Numara sonuçlarında 10 bilen kişi sayısı 2 olmuştu ve bu vatandaşlar kişi başı 151.004,45 TL ikramiye kazanmıştı.

Gecenin şanslı numaraları ise şu şekildeydi:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 82 kişi, 2 bin 456 lira 25'er kuruş, 8 bilen bin 743 kişi 115 lira 65'er kuruş, 7 bilen 17 bin 140 kişi 22 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 101 bin 827 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 159 bin 121 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Geçen haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını, Muğla'nın Fethiye ve Adana'nın Seyhan ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 13 bin 386 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 802 bin 674 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 447 bin 419 lira 21 kuruş aktarıldı.

27 Ağustos Milli Piyango On Numara Sonuçları merakla beklenirken, çekiliş sonuçları Pazartesi akşamı belli olacak. Sonuçların belli olması ile birlikte On Numara bilet sorgulama işlemlerinizi, haberimizin içinden bilet sorgulama sisteminden yapabilirsiniz.

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.