Ordu yaylalarında çıra için ağaç katliamı

Ordu'nun en ünlü turistik yaylalarından olan Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda çam ağaçlarının gövdeleri 'çıra' için kesiliyor. Bir tutam çıra almak için ağaçların gövdesini kazıyan 'yayla magandaları' 40-50 yılda büyüyen ağaçları bir balta darbesi ile yaralıyor. Gövdesi kazılmış çam ağaçları yaylaya gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük şaşkınlığına sebep oluyor. Çıra almak amacıyla gövdesi kesilip yaralanan ağaçlar, gövde ve dalları canlı, ibreleri yeşil, herhangi bir kuruma belirtisi bulunmamasına rağmen hayatiyetini devam ettiriyorlar.

TEMA Ordu Temsilcisi Nilgün Gözükan, ağaçların çıra yapmak amacıyla kesilmesi ve tahrip edilmesine tepki gösterdi. Gözükan, "Doğa biz olmadan yaşayabilir ama insan doğa olmadan varlığını sürdüremez. İnsanoğlu, önce varlığını sürdürmeye ihtiyaç duyduğu su, toprak ve ormanı korumalıdır. Burada her ne kadar devlete de görev düşse de insana daha çok görev düşmektedir. İslam dini 'Kıyamet kopacağını da bilseniz elinizdeki fidanı dikin' buyururken insanlarımızın fidan ve ağaçları tahrip etmesi anlaşılmaz bir durumdur. Herkesi doğayı korumaya çağırıyorum" dedi.