Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Otobüs şoförü bagajda ölü bulundu

Otobüs şoförü bagajda ölü bulundu

'da otobüsün bagaj bölümüne uyumak için giren şoförün öldüğü tespit edildi. Trabzon'da bir otobüsün ikinci şoförü uyumak için girdiği aracın bagaj bölümünde ölü bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 15:36
Otobüs şoförü bagajda ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, "Kurtalan Yeteneklerini Keşfediyor" adlı proje kapsamında 'in Kurtalan ilçesinden Karadeniz gezisine çıkan grubu taşıyan otobüsün sürücüsü, yemek molası için Karadeniz Sahil Yolu Akyazı mevkisindeki bir tesisin önünde durdu. Bagaj bölümündeki ikinci şoför İrfan Ayfer'i (63) uyandırmak için seslenen otobüs görevlileri, yanıt alamayınca bagajın kapağını açtı.

ÖLÜM NEDENİNİN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ayfer'in hareketsiz yattığını fark eden yolcular ve otobüs görevlileri, güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Ayfer'in öldüğü belirlendi. Ayfer'in ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Genç kız nişanlanacağı akşam hayatını kaybetti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otobüs şoförü bagajda ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN