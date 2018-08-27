Otobüs şoförü bagajda ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, "Kurtalan Yeteneklerini Keşfediyor" adlı proje kapsamında Siirt'in Kurtalan ilçesinden Karadeniz gezisine çıkan grubu taşıyan otobüsün sürücüsü, yemek molası için Karadeniz Sahil Yolu Akyazı mevkisindeki bir tesisin önünde durdu. Bagaj bölümündeki ikinci şoför İrfan Ayfer'i (63) uyandırmak için seslenen otobüs görevlileri, yanıt alamayınca bagajın kapağını açtı.

ÖLÜM NEDENİNİN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ayfer'in hareketsiz yattığını fark eden yolcular ve otobüs görevlileri, güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Ayfer'in öldüğü belirlendi. Ayfer'in ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.