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Otogarda uzun araç kuyrukları oluştu

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle birlikte 'nda dönüş yoğunluğu devam ediyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 10:27
Otogarda uzun araç kuyrukları oluştu

Otogarın giriş bölümünde yolcu otobüsleri metrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşturdu. Araç kuyruğunda beklemek istemeyen vatandaşlar valizlerini alarak yola yaya devam etti.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin dönüşünde 'nın giriş bölümünde yolcu otobüsleri uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yaklaşık 3 kilometre boyunca art arda dizilen otobüslerin otogara girişi saatler sürdü. Trafikte beklemek istemeyen yolcular valizlerini alarak otobüsten indi. Bazı yolcular yola yaya devam ederken otobüs şoförleri ve muavinler duruma isyan etti.

Bayram tatili bitişinde ilk iş gününün başlamasıyla 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda dönüş yoğunluğu devam ediyor.

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Otogarda uzun araç kuyrukları oluştu
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