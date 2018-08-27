Silahlı saldırıya ‘intihar’ diyeceklerdi

Bayrampaşa Yahya Kemal Caddesi'nde önceki akşam 23.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler kapalı kasa kamyonetiyle seyir halindeki Murat Ö.'nün (36) kullandığı araca silahla ateş açtı. Murat Ö. saldırıya rağmen seyre devam etti, ardından aracını yol kenarına park etti. Pusu kuran saldırganlar, Murat Ö. aracından inmeden yakalayarak darp etti. Ardından silahla başından vurdu. Aracında kanlar içinde kalan bir Murat Ö.'yü gören sürücüler polise ihbarda bulundu. Murat Ö. özel bir hastaneye kaldırıldı. Başına isabet eden kurşunun diğer taraftan çıktığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerini inceleyen polis, Murat Ö.'nün sağ elinde silah görünce önce intihar girişimi olduğunu düşündü. Ayrıntılı incelemenin ardından gerçek ortaya çıktı. Sağlık ekipleri ilk müdahale sonrasındaki kontrol sırasında Murat Ö.'nün vücudunun farklı bölgelerinde henüz yeni meydana gelmiş şişlikler ve morluklar tespit etti. Sağlık ekiplerinin tespitini gören polisler, olayın intihar girişimi olmadığını, saldırganların cinayet girişimine Murat Ö.'nün eline silahı tutuşturarak intihar süsü verdiklerini ortaya çıkardı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yeri ve çevresini gören kamera kayıtları polis tarafından incelenmeye alındı. Araçta Murat Ö.'nün eline tutuşturulan silah alınarak polis kriminal laboratuvarına gönderildi.

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