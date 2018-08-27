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Son dakika: 5 araç birbirine girdi, otoyol ulaşıma kapandı

'nin Körfez ilçesinde, Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik sında 5 araç çarpışırken, istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. Kimsenin yaralanmadığı kazada, araçlar itilerek yoldan kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 12:02
Son dakika: 5 araç birbirine girdi, otoyol ulaşıma kapandı

sabah saatlerinde, Otoyolu Körfez gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, tehlikeli araç kullanan bir sürücü nedeniyle Sadık Gümüş idaresindeki 34 AV 9111 plakalı otomobil aniden yavaşladı. Arkadan gelen Orçun Ciritoğlu idaresindeki 35 AAD 905 plakalı otomobil ile 34 GA 0531 plakalı hafif ticari araç duramayarak yavaşlayan otomobile arkadan çarptı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kazanın ardından trafiğin yavaşlaması ile birlikte yaklaşık 50 metre geride Basri Dargın idaresindeki 54 GB 902 plakalı otomobil duramayarak 34 ASJ 48 plakalı otomobile arkadan çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza sonrasında TEM Otoyolu istikameti yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Otoyolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların sürücüleri, yolun ulaşıma açılması için araçlarını yaklaşık 500 metre boyunca iterek gişelerin yanındaki alana çekti. Burada kendi aralarında kaza raporu dolduran sürücüler daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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Son dakika: 5 araç birbirine girdi, otoyol ulaşıma kapandı
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