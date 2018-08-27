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Tostçu ve dürümcünün kavgası ölümle bitti

'te tostçu ve dürümcü iki arkadaşın kavgası ölümle bitti. Dürümcü Murat Bodur, arkadaşı tarafından bıçaklanarak, öldürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 11:54
Tostçu ve dürümcünün kavgası ölümle bitti

Edinilen bilgiye göre, 'te bulunan iş yerinde dürüm satan Murat Bodur(45), Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Şoför Ali Caddesi üzerinde bulunan ve arkadaşı Cuma A'ya(35) ait bir tost satan dükkana giderek arkadaşı ile sohbet etmeye başladı. Aralarında çıkan tartışma sonucu iki arkadaş birbirine girdi. Kavgada bıçakla ağır yaralanan Murat Bodur, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan dürümcü Murat Bodur, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat Bodur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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