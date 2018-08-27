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‘Vosvos’ tutkunları ’da buluştu

Giriş Tarihi: 27.8.2018
‘Vosvos’ tutkunları Trabzon’da buluştu
Vosvosçular Dayanışma Derneği (TRAWOS) organizasyonu ve Ortahisar Belediyesi'nin katkılarıyla "1. Vosvos Şenliği" düzenlendi. Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası'nda, farklı illerden gelen 60 "vosvossever"in katıldığı şenlik, 3 gün sürdü. Yaylada düzenlenen parkurda çeşitli yarışmalara katılan rengarenk vosvoslar ilgi gördü. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şenliğin Trabzon ve yaylaların tanıtımı için önemli bir etkinlik haline geleceğini söyledi. Trabzon'un kültür ve sanat şehri olduğuna dikkati çekti.
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‘Vosvos’ tutkunları Trabzon’da buluştu
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