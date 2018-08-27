Yaprakları ölümsüzleştiriyor

Dünyada başka hiçbir ülkede örneği olmayan bir sanatı icra eden Nick Merdenyan, Kapalıçarşı'daki dükkânında "ağlayan çiçek" olarak bilinen difenbahyanın yapraklarına İslamiyet, Musevilik, Hıristiyanlık dinlerinin sevgi, barış ve hoşgörü mesajlarını ilmek ilmek işliyor. Asıl mesleği lületaşı işlemeciliği olan Merdenyan'ın eserleri; İngiltere Kraliçesi Elizabeth'ten İspanya Kraliçesi Sophia'ya, Hillary Clinton'dan Laura Bush'a kadar birçok önemli ismin saraylarının, malikanelerinin, evlerinin duvarlarını süslüyor. Suudi Arabistan Kralı Abdullah, Dubai Emiri Al Maktum, Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife de bu sanatın müdavimleri arasında. Merdenyan, Türkiye'de bulunmayan, Hollanda'da da üretimi durdurulan difenbahya çiçeğini almak için ABD'nin Florida eyaleti ile İstanbul arasında mekik dokuyor. Merdenyan çalışmasını şöyle anlattı: "Bir arkadaşım tezhip, diğeri yazı yazıyor. Bir diğer arkadaşım Kuran-ı Kerim'i çok iyi biliyor dolayısıyla bütün çalışmalar bir ekip işi halinde oluyor. Bu hat, çok ayrı bir kulvar. Biz bunlara hat demiyoruz. Hat, kamışıyla yazılan bir sanat ve tek hamlede yazmanız gerekiyor. Çalışmalar, fırçayla ve doldurma tekniğiyle yapılıyor. Burada tezhip, kaligrafi, gubari, minyatür var." Nick Merdenyan "Çalışmalarımızın yüzde 80'i İslam ile ilgili. Misafirler, ayetlere, güzel sözlere ve mesajlara çok ilgi duyuyor. Bir Musevi misafir, İslami bir çalışmayı alabildiği gibi bir Hıristiyan, bir Musevi sözünü alıp evine koyabiliyor. O mesajlarda güzel bir hoşgörü var" dedi.

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