2 yaşındaki minik kız, camdan düştü

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta bir mahallede yaşandı. 5 katlı apartmanın 3'üncü katında ailesiyle ikamet eden Suriye uyruklu 2 yaşındaki minik kız Fatma Elsaid, iddiaya göre camdan dışarıya bakıyordu. Ailesi yanında olmadığı anda aşağıya sarkan minik Fatma, metrelerce yüksekten beton kaldırma düştü. Olay sonrası kızın düştüğünü gören çevredeki esnaf hızla kız çocuğunun yardımına koştu. Acı içinde kıvranan minik kıza yapılan ilk yardımın ardından ambulansa haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenini ardından minik kızı hastaneye kaldırdı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.