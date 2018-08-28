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2 yaşındaki minik kız, camdan düştü

'ta 2 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu, 3'üncü katlarındaki evlerinin camlarından dışarı bakarken, aşağıya düştü. Ağır yaralı minik kız hastaneye kaldırılırken, düşme anı ise güvenlik kamarası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 09:50
2 yaşındaki minik kız, camdan düştü

Olay, dün akşam saatlerinde 'ta bir mahallede yaşandı. 5 katlı apartmanın 3'üncü katında ailesiyle ikamet eden Suriye uyruklu 2 yaşındaki minik kız Fatma Elsaid, iddiaya göre camdan dışarıya bakıyordu. Ailesi yanında olmadığı anda aşağıya sarkan minik Fatma, metrelerce yüksekten beton kaldırma düştü. Olay sonrası kızın düştüğünü gören çevredeki esnaf hızla kız çocuğunun yardımına koştu. Acı içinde kıvranan minik kıza yapılan ilk yardımın ardından ambulansa haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenini ardından minik kızı hastaneye kaldırdı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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2 yaşındaki minik kız, camdan düştü
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