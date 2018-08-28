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2 yaşındaki Suriyeli Fatma'nın balkondan düşme anı kamerada

'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki 'in evlerinin 3. katından aşağıya düşme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 15:54 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 16:28
2 yaşındaki Suriyeli Fatma'nın balkondan düşme anı kamerada

İddiaya göre 'ta 2 yaşındaki , ailesi yanında olmadığı anda 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki penceresinden aşağıya baktığı anda düştü. Minik Fatma'nın beton zemine düştüğünü gören vatandaşlar polise ve ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik Fatma'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye götürdü. Minik Fatma'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 2 yaşındaki Fatma Elsaid'in düşme anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

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2 yaşındaki Suriyeli Fatma'nın balkondan düşme anı kamerada
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