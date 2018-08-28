Altın emzikli gasp çetesi

İstanbul
'da
geçen yıl 3 kuyumcuyu
gasp eden çetenin lideri, Bodrum
'da kiraladığı
villada tatil yaparken
yakalandı. Şırnak
'tan geçen
yıl 14 Temmuz'da
İstanbul'a gelen 3 kuyumcunun
yolunu kesen çete üyeleri,
2 milyon 200 bin dolar
bulunan çantayı silah tehdidiyle
alarak kayıplara karıştı.
Soygunun ardından çalışma
başlatan Asayiş Şube
Gasp Büro Amirliği ekipleri,
Ağustos 2017'de düzenledikleri
operasyonda 19 çete
üyesini yakaladı. Zanlıların
evlerinde yapılan aramalarda
673 bin lira,
çok sayıda ziynet eşyası,
3 lüks otomobil ile
bir de altın emzik ele
geçirildi. Ancak çete
lideri Kerim Ş.'nin izi
bulunamadı.
Kerim Ş.'nin peşini bırakmayan
polis, çete liderinin-
Bodrum Türkbükü'nde villa
kiralayarak tatil yaptığını tespit
etti. Bunun üzerine villaya
operasyon düzenleyen
ekipler, Kerim Ş.'yi gözaltına
alarak İstanbul'a getirdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan
Kerim Ş. dün adliyeye
sevk edildi.