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Altın emzikli gasp çetesi

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Altın emzikli gasp çetesi
'da geçen yıl 3 kuyumcuyu gasp eden çetenin lideri, 'da kiraladığı villada tatil yaparken yakalandı. 'tan geçen yıl 14 Temmuz'da İstanbul'a gelen 3 kuyumcunun yolunu kesen çete üyeleri, 2 milyon 200 bin dolar bulunan çantayı silah tehdidiyle alarak kayıplara karıştı. Soygunun ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ağustos 2017'de düzenledikleri operasyonda 19 çete üyesini yakaladı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 673 bin lira, çok sayıda ziynet eşyası, 3 lüks otomobil ile bir de altın emzik ele geçirildi. Ancak çete lideri Kerim Ş.'nin izi bulunamadı. Kerim Ş.'nin peşini bırakmayan polis, çete liderinin- Bodrum Türkbükü'nde villa kiralayarak tatil yaptığını tespit etti. Bunun üzerine villaya operasyon düzenleyen ekipler, Kerim Ş.'yi gözaltına alarak İstanbul'a getirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kerim Ş. dün adliyeye sevk edildi.
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Altın emzikli gasp çetesi
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