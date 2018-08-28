AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi - 2019 Açıköğretim lisesi kayıt tarihleri ne zaman?

2019 AÖL kayıt yenileme tarihleri adaylar tarafından en çok sorgulanan konuların başında geliyor. Açık öğretim lisesi yeni kayıt tarihlerini merak eden bireyler, kayıt tarihlerini internet üzerinden araştırıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman? İşte 2019 AÖL kayıt işlemleri hakkında merak edilenler...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu'nda eğitimini sürdüren öğrenciler yeni eğitim öğretim dönemi için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek.

İŞTE AÖL SINAV TAKVİMİ YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

I. dönem yeni kayıt işlemleri. 20 Ağustos- 5 Ekim 2018

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 15 Ekim 2018

I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 3 Eylül – 5 Ekim 2018

Veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin Yaptırılması/yapılması. 20 Ekim 2018

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 01 Aralık 2018

I. DÖNEM SONU SINAVLARI 08-09 Aralık 2018

I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 5 Ocak 2018

II. dönem yeni kayıt işlemleri. 7 Ocak- 25 Ocak 2019

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 8 Şubat 2019

II. dönem kayıt yenileme işlemleri. 15 Ocak – 30 Ocak 2019

İrtibat bürolarınca yeni kayıtları alınarak veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin yaptırılması/yapılması. 8 Şubat 2019

II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 15 Şubat 2019



II. DÖNEM SONU SINAVLARI 30 – 31 Mart 2019

II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 21 Nisan 2019

III. dönem kayıt yenileme işlemleri. 06 – 17 Mayıs 2019

III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 24 Haziran 2019



* III. DÖNEM SONU SINAVLARI 6-7 Temmuz 2019

III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 30 Temmuz 2019

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMİ NASIL OLUYOR?

AÖL başvuruları, İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacak. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.

AÇIK LİSE KAYIT ÜCRETLERİ

2018 ve 2019 yılında yapılacak olan açık öğretim lisesi kayıtlarında alınacak ücretler henüz netleşmedi fakat geçen yılın AÖL kayıt ücretlerine yakın olacağı düşünülüyor. İşte geçen yılki AÖL kayıt ücretleri, 2018 açık öğretim lisesi kayıt ücreti

AÖL yeni kayıt ücreti: 40 TL + 10 TL( bu sene artabilir)

AÖL kayıt yenileme ücreti: 30 TL+ 5 TL(bu sene artabilir)

Açık lise yeni kayıtta öğrenciler 40 TL bankaya 10 TL de okula, kayıt yenileme de ise 30 TL bankaya 5 TL de okula ödeyecekler. 2018 ve 2019 yılında kayıt ücretlerinde artış olabilir, 2018-2019 Açık Öğretim Lisesi kayıt kılavuzu yayımlandığında ücretler de belli olacak.