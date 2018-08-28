Ayrılmak isteyen çiftin akrabaları arasında bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

GAZİANTEP'te, ayrılmak isteyen dini nikahlı çiftin akrabaları arasında çıkan kavgada bıçaklanan İbrahim Koca (35), yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde, Çağdaş Mahallesi'nde meydana geldi. Tek çocukları olan, dini nikahlı Hasan P. ve Zerrin Y., iddiaya göre, ailevi sorunları nedeniyle ayrılmaya karar verdi. İki tarafın akrabaları arasında, çiftin ayrılma kararı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken 9 kişi, bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı İbrahim Koca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zerrin Y.'nin dayısı olduğu ve 3 çocuğunun bulunduğu öğrenilen İbrahim Koca'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU