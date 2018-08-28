Ayrılmak isteyen eşini ve kayınvalidesini vurdu

İstanbul'da
Esenyurt'ta saldırgan koca, sokak ortasında eşine ve kayınvalidesine pompalı tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan iki kadın hastaneye kaldırılırken, koca kayıplara karıştı. Olay, dün sabah saat 09.30 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin İsenç, sabah saatlerinde üç çocuğunun annesi eşi Ergül İsenç
ve kayınvalidesi Ayşe Öksüzömen ile konuşmak için yollarını kesti. Ergül İsenç konuşmak istemeyen eşi ve kayınvalidesine yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Silah sesleri üzerine sokağa çıkanlar, yerde kanlar içinde yatan iki kadını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları özel bir hastaneye kaldırdı. Saldırgan koca kayıplara karışırken polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Yaralanan anne ve kızının durumlarının ağır olduğu belirtildi.