Çocuğunu aracının arkasına bağladığı için gözaltına alınan baba serbest bırakıldı

Şabanözü Adliyesisevk edilenlen sürücü İ.K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İ.K'nin oğlu Enes K. (22), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orta ilçesinden Yaylakent beldesinde oturan halasına misafirliğe gittiklerini, olayın dönüş yolunda gerçekleştiğini söyledi.

"KARDEŞİM İSTEDİ"

Olayın, kardeşinin isteği üzerine gerçekleştiğini belirten Enes K, "Kardeşim bisikletliğine binmek istedi. Çok ısrar ettiği için babam kırmak istemedi. 'Binsin bakalım' dedi. O da sevindi. Herhangi bir şekilde şiddet ya da bağlama olayı olmadı. Bindikten sonra en fazla 15-20 kilometre hızla, yaklaşık 700 metre gittik. Daha sonra kardeşim içeri girdi. Olay bu şekilde gerçekleşti." dedi.

Çankırı'da bir kadını arabanın arkasına bağladılar

Böyle bir durumla karşılaştıkları için üzgün olduklarını dile getiren Enes K, "Bu olay bizi çok yıprattı. Aile olarak çok üzgünüz, çok mağduruz. Düşünüldüğü gibi bir şey yok." ifadesini kullandı.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde, seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasında bağlı bir kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçmişti.

Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından kimliği ve adresi tespit edilen sürücü İ.K, Orta İlçe Jandarma ekipleri tarafından trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Araç arkasına iple bağlanan kişinin, İ.K'nin 13 yaşındaki çocuğu F.K. olduğu belirlenmişti.