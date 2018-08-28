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önünde saldırıya uğradı

BARIŞ SAVAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018
Evinin önünde saldırıya uğradı
İstanbul Ataşehir'de dün 00:30 sıralarında silah sesleri yükseldi. Evine girmek üzere olan Gökhan Yağcı, vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır yaralandı. Yağcı'nın hayati tehlikesi olduğu belirtilirken, polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak kurşun isabet eden diğer araçlarda inceleme yaptı. Bazı araçların camı kırılırken bazılarının da lastiklerinin isabet eden kurşunlar nedeniyle patladığı görüldü. Çok sayıda boş kovan bulan polis, saldırının ardından kaçan saldırganlara ait beyaz otomobilin peşine düştü.
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Evinin önünde saldırıya uğradı
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