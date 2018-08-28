Evinin önünde saldırıya uğradı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulAtaşehir'de dün 00:30 sıralarında silah sesleri yükseldi. Evine girmek üzere olan Gökhan Yağcı, vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır yaralandı. Yağcı'nın hayati tehlikesi olduğu belirtilirken, polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak kurşun isabet eden diğer araçlarda inceleme yaptı. Bazı araçların camı kırılırken bazılarının da lastiklerinin isabet eden kurşunlar nedeniyle patladığı görüldü. Çok sayıda boş kovan bulan polis, saldırının ardından kaçan saldırganlara ait beyaz otomobilin peşine düştü.