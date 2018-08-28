Halay çekme kavgası: 16 yaralı

İzmir
'in Bayındır ilçesinde Halim Y. ile hayatını birleştirdiği Şanlıurfalı eşi için Kızıloba Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde düğün düzenlendi. İddiaya göre; gelin tarafının halay çekmek için orkestradan istedikleri müziklerin çalınmaması üzerine damat ve gelinin yakınları arasında tartışma yaşandı. Kavga sırasında sopalar ve yumruklar havada uçuştu. Olayda, ikisi ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan C.C. (32) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne, E.M. (45) ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrasında Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konu hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir düğünde de 18 Ağustos'ta bu olayın benzeri yaşanmıştı. Gelin ve damat aileleri arasında oyun havası sırasında çıkan silahlı kavgada kan akmış, dehşete düşüren olayda bir kişi hayatını kaybetmişti.