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'u vurduğu iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi

Pendik'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu 'u vurduğu iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 28.8.2018 15:57 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 16:01
Hiranur'u vurduğu iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi
7 yaşındaki Demircan'ın sırtıdan yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla daha önce serbest bırakılmıştı.
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Hiranur'u vurduğu iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi
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