Hiranur'u vurduğu iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi
Pendik'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu Hiranur'u vurduğu iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi.
Giriş Tarihi: 28.8.2018 15:57Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 16:01
7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtıdan yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla daha önce serbest bırakılmıştı.