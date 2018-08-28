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Hırsızlık zanlısı genç kız adliyeye sevk edildi

'da bir alışveriş merkezindeki mağazadan çanta ve şort çalan genç kız mağazadan çıkarken alarmın çalması sonucu yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 16:32 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 16:41
Hırsızlık zanlısı genç kız adliyeye sevk edildi

Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan 'a geldiği öğrenilen 18 yaşındaki M.I.Ç. adlı kız, mağazada bulunan ve her ikisinin değeri 200 lira olan beyaz şort ve bel çantasını çalarak yanında getirdiği çantaya koyup kaçmak istedi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Mağazadan ayrılırken alarmın çalması sonucu güvenlik görevlileri tarafından yakalanan M.I.Ç. çaldığı malzemeleri geri verdi.

Polise teslim edilen M.I.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.I.Ç., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Hırsızlık zanlısı genç kız adliyeye sevk edildi
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