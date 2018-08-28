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İlk hac kafilesi yurda döndü

ANKARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018
İlk hac kafilesi yurda döndü

HAC farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden vatandaşlardan ilk kafile dün Ankara Esenboğa ve Atatürk havalimanlarından ülkeye döndü. Çiçeklerle karşılanan hacılar ile yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Kutsal topraklara çift olarak giden Sabire ve Musa Yılmaz hac ibadetini yerine getirdikleri için mutluluklarını dile getirerek, "Allah herkesin haccını kabul etsin. Herkese nasip olmasını dilerim" diye konuştu. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Hatice Kesici ise "Herkese tavsiye ederim. Heyecandan duygularımı ifade edemiyorum. Allah herkese nasip etsin. Çok mutluyum" dedi.

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İlk hac kafilesi yurda döndü
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