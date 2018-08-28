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: , replikleri hangi filme aittir?

, replikleri ile bilinen filmi, bugün en çok araştırılan filmler arasında yer alıyor. Bilgi yarışmasında da olarak soru sonrası ipucunun cevabını öğrenmek isteyen yurttaşlar araştırmalarını yapıyor. Kemal Sunal'ın filminde geçen "salı sallanır, çarşamba çarşafa dolanır" replikleri Türk Sineması'nda akıllarda kalan sahnelerdendir. Filmde aynı isimle bir de şarkı bulunmaktadır. İşte Salako filmine ait o detaylar...

Giriş Tarihi: 28.8.2018 13:14
İpucu sorusu: Salı sallanır, çarşamba çarşafa dolanır replikleri hangi filme aittir?

Film gecesi kapsamında bir bilgi yarışmasında sorulan soru üzerine, bireyler 'ın filmine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. nun cevabını arayan vatandaşlar, ipucunun hangi filme ait olduğunu ve filmdeki şarkıyı merak ediyorlar. Peki, , replikleri hangi Kemal Sunal filminde geçmektedir? Filmle aynı isimde filmin içinde çalan şarkı kime aitti? Hadi beraber ipucunu bulalım...

SALI SALLANIR, ÇARŞAMBA ÇARŞAFA DOLANIR

Bu replikler, Kemal Sunal ile Meral Zeren'in baş rollerinde olduğu, senaryosunu Sadık Şendil ve Ertem Eğilmez'in yazdığı, yönetmenliğini ise Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1974 yapımı Salako filmine aittir.

FİLMİN KONUSU

Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkansızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye aşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur. Salako filmi Çatalca İnceğiz mağaraları ile çatalcanın kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.

FİLMLE AYNI İSİMDE FİLMİN İÇİNDE ÇALAN ŞARKI NEDİR?

Salako filminde çalan şarkı Urfalı Babi'ye aittir. Şarkının ismi filmle aynı olup Salako'dur.

ŞARKININ SÖZLERİ

Salako'nun hünerleri aman aman (2)
Şaşırttı köylüleri
Kabadayı Salako
Hemde çifte yürekli vay vay
Geliyor Salako, Eyvah
Aman Salako, Yaman Salako (2)

Salako'nun şanı şöhreti aman aman(2)
Sardı tüm memleketi,
Kaçırdı Emine'yi,
Duyanlar hayret etti vay vay
Geliyor Salako, Eyvah
Aman Salako, Yaman Salako (2)

Salako'nun namı yürüdü aman aman (2)
Hamido'yu öldürdü
Malları geri verdi,
Köylüleri güldürdü, vay vay
Geliyor Salako, Eyvah
Aman Salako, Yaman Salako (2)

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