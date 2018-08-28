İpucu sorusu: Salı sallanır, çarşamba çarşafa dolanır replikleri hangi filme aittir?

Film gecesi kapsamında bir bilgi yarışmasında sorulan soru üzerine, bireyler Kemal Sunal'ın filmine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. İpucu sorusunun cevabını arayan vatandaşlar, ipucunun hangi filme ait olduğunu ve filmdeki şarkıyı merak ediyorlar. Peki, salı sallanır, çarşamba çarşafa dolanır replikleri hangi Kemal Sunal filminde geçmektedir? Filmle aynı isimde filmin içinde çalan şarkı kime aitti? Hadi beraber ipucunu bulalım...

SALI SALLANIR, ÇARŞAMBA ÇARŞAFA DOLANIR

Bu replikler, Kemal Sunal ile Meral Zeren'in baş rollerinde olduğu, senaryosunu Sadık Şendil ve Ertem Eğilmez'in yazdığı, yönetmenliğini ise Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1974 yapımı Salako filmine aittir.

FİLMİN KONUSU

Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkansızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye aşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur. Salako filmi Çatalca İnceğiz mağaraları ile çatalcanın kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.

FİLMLE AYNI İSİMDE FİLMİN İÇİNDE ÇALAN ŞARKI NEDİR?

Salako filminde çalan şarkı Urfalı Babi'ye aittir. Şarkının ismi filmle aynı olup Salako'dur.

ŞARKININ SÖZLERİ

Salako'nun hünerleri aman aman (2)

Şaşırttı köylüleri

Kabadayı Salako

Hemde çifte yürekli vay vay

Geliyor Salako, Eyvah

Aman Salako, Yaman Salako (2)

Salako'nun şanı şöhreti aman aman(2)

Sardı tüm memleketi,

Kaçırdı Emine'yi,

Duyanlar hayret etti vay vay

Geliyor Salako, Eyvah

Aman Salako, Yaman Salako (2)

Salako'nun namı yürüdü aman aman (2)

Hamido'yu öldürdü

Malları geri verdi,

Köylüleri güldürdü, vay vay

Geliyor Salako, Eyvah

Aman Salako, Yaman Salako (2)