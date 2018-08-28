İran’dan teröre karşı Türkiye modeli

İçişleri Bakanlığı'nca 3 yıl önce terör örgütü elebaşılarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürürlüğe konulan para ödüllü aranan teröristler listesi İran
'a da örnek oldu. İran rejimi, PKK
'nın İran ayağını oluşturan PJAK
ve onun silahlı kolu HRK
ve KODAR
isimli yapılanmanın içinde yer alan teröristlerin fotoğraflarını yayımlayarak ihbarda bulunanların para ile ödüllendirileceklerini bildirdi. LİDERLERİN BAŞINA BÜYÜK ÖDÜL
3 yıl önce İçişleri Bakanlığı'nca 5 ayrı renk kategorisinde yayımlanan para ödüllü teröristler listesiyle ilgili yönetmeliği İran rejimi de hayata geçirdi. İran'da terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PJAK'lı teröristler ve PJAK'ın silahlı kolu HRK (Doğu Kürdistan Gücü) ile onun siyasi ayağı KODAR'ın (Doğu Özgürlük Hareketi) elebaşılarından olan 60 teröristle ilgili para ödüllü liste yayımlandı. İran kırsalında barındıkları tespit edilen ve fotoğrafları Farsça yayımlanan bu teröristleri ihbar edenlerin kimliklerinin saklı tutulacağı, can güvenliklerinin en üst düzeyde sağlanacağı ve para ödülüyle ödüllendirilecekleri bilgisi paylaşıldı. İran'ın öldürmek için başlarına yüklü miktarda para ödülü koyduğu teröristler arasında, PJAK sözde eş başkanları Rezan Cawid, Zilan Vejin, Askeri Yürütme Meclisi üyeleri Amed Şaho, Hiva Argeş, Baran Beritan Siyamend Muini ile Mazlum Heftan, PJAK'ın siyasi kolu KODAR'ın eş başkanları Fuat Beritan ile Zilan Tanya da yer alıyor.