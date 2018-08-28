İstanbul polisinden 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

İstanbul
polisi tarafından tarihi eser
kaçakçılarına yönelik 3 ilçede operasyon düzelendi. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen eserlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon TL olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Beşiktaş, Fatih ve Bayrampaşa'da operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda, 2 adet geometrik mavi yazı karakterli altın yıldız işlemeli el yazması Kur'an-ı Kerim, 712 adet Yunan, Roma, Sasani ve Selçuk dönemlerine ait sikkeler ile 4 adet metal objeden oluşan takı seti ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 11 şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen eserlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon TL olduğu öğrenildi.